Due bellissimi cuccioli di tigre malese nati allo zoo di Praga

Roma, (askanews) - Lo zoo di Praga ha presentato due splendidi cuccioli di tigre malese, specie fortemente minacciata di estinzione. Un esemplare maschio e un'esemplare femmina nati appena sei settimane fa.

Il loro custode, Pavel Brandl: "La Tigre malese è molto rara negli zoo d'Europa, attualmente si contano 17 esemplari adulti, e anche le nascite sono rare, solo due zoo sono riusciti a far nascere una tigre malese fino ad oggi".

"Purtroppo, le tigri sono parte della medicina tradizionale del Sud-est asiatico, quindi c'è grande richiesta delle parti del corpo delle tigri".

Attualmente nel mondo sono rimaste circa 3.000 tigri e tra queste solo un centinaio di maschi adulti di tigre malese".

I cuccioli, che non hanno ancora un nome, sono nati da Banya e Johann, che sono stati insieme per circa un anno.

"I maschi tendono ad essere molto aggressivi - conclude il custode - attaccano le femmine, questo è il motivo per cui ci è servito quasi un decennio per avere una coppia in grado di riprodursi".