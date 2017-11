Gentiloni:con previsione Pil 1,8% Italia campione salto in alto

Campli, (askanews) - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni esprime "soddisfazione" per i dati Istat che indicano una crescita tendenziale del Pil dell'1,8%. Questo significa, ha detto il premier intervenendo all'inaugurazione del cantiere di Open Fiber per portare la fibra a Campli, comune terremotato in provincia di Teramo, che "l'economia italiana accelera per merito delle famiglie, imprese, lavoratori".

"Mi fa piacere condividere con voi questa mattina la soddisfazione del governo per i dati che mezz'ora fa sono stati resinoti dall'Istat e che parlano di una crescita tendenziale nel nostro paese dell'1,8%" ha detto Gentiloni.

"Il governo di Matteo Renzi, il governo che ho l'onore di presiedere - ha continuato Gentiloni - hanno tentato di incoraggiare questa spinta. Ma chiunque conosca la realtà del territorio e dell'economia italiana sa che se la crescita tendenziale parla dell'1,8% quando le previsioni fino a 5 mesi fa erano dello 0,8% - siamo campioni mondiali di salto in alto - è perché il sistema italiano si è messo in moto: il sistema delle imprese, dei territori, del lavoro, dell'innovazione. E di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi, questi risultati non possiamo disperderli né metterli in discussione. Anzi - ha concluso - dobbiamo insistere, continuare, accelerare se possibile."