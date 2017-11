Il Feltrinelli a Fondazione Rava per impegno post-sisma

Roma, (askanews) - "È un riconoscimento grandissimo, un privilegio l'attestazione di stima dell'Accademia dei Lincei verso il nostro impegno che è stato effettivamente grandissimo quest'anno". Così Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava-N.P.H. Italia Onlus, dopo aver ritirato ai Lincei il Premio straordinario Antonio Feltrinelli di 250mila euro assegnato alla Fondazione intitolata alla sorella "per un'impresa eccezionale di alto valore e umanitario conseguente al sisma e alla catastrofe naturale che ha colpito le zone e le popolazioni del Centro Italia".

"Impegno grandissimo nel portare a termine, nel più breve tempo possibile, quello che abbiamo sentito come un bisogno primario delle nostre comunità in Italia, segnalato dalla Protezione civile, dal Miur, dalle nostre istituzioni, di restituire la scuola, il centro dell'educazione ma anche il centro della comunità. Ci è stato chiesto - ha spiegato Mariavittoria Rava - di portare prima possibile i bambini di nuovo alla loro quotidianità, perché questo avrebbe permesso alle loro famiglie di ritornare alla vita. E in effetti in un anno, sorprendentemente anche per noi, stando in prima linea anche di notte e nei weekend, con un lavoro frenetico, mettendo insieme allo stesso tavolo istituzioni, privato sociale, aziende, professori, educatori, abbiamo consegnato sei scuole nelle comunità di Arquata, Cascia e Norcia per centinaia di bambini".

"Abbiamo messo al servizio la professionalità della Fondazione Francesca Rava, il know-how nell'affrontare le emergenze - perché in Haiti abbiamo dovuto affrontare il gravissimo terremoto che ha colpito l'isola nel 2010 - messa questa esperienza nei Paesi del quarto mondo, dove le difficoltà sono ancora più grandi, al servizio anche del nostro Paese così come facciamo - conclude - sulle navi della Marina Militare per soccorso ai migranti".