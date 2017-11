Premio Feltrinelli Giovani per la Matematica ad Alessio Figalli

"Un grande riconoscimento, perché ci stimola a fare sempre meglio la nostra carriera, soprattutto noi giovani che abbiamo iniziato solo da 10 anni".

Anni in cui Alessio Figalli, con le sue ricerche nell'ambito dell'analisi matematica ha conseguito importanti risultati, rivelandosi uno dei migliori analisti della sua generazione e arrivando a essere considerato dalla comunità scientifica, nonostante la sua giovane età (è nato nel 1984), una figura guida nel campo dell'analisi matematica a livello mondiale.

Motivi che hanno portato l'Accademia dei Lincei a conferirgli il Premio Antonio Feltrinelli Giovani (del valore di 50mila euro) per la Matematica. Nato a Roma, laureato a Pisa, Figalli ha iniziato la sua carriera in Francia, poi si è trasferito negli Usa dove fino allo scorso anno è stato full professor alla University of Texas a Austin, ora è professore all'EHT di Zurigo.

"Questo riconoscimento - spiega Figalli - va a premiare soprattutto le mie ricerche sul trasporto ottimale, quindi la maniera migliore di trasportare risorse da un luogo a un altro. E, allo stesso tempo, lo studio di equazioni della fisica e della chimica, modelli anche applicati alla meteorologia".