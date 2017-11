Protesta anti-smog dei bambini a Delhi: no a morire soffocati

Nuova Delhi, (askanews) - Con addosso le mascherine anti-smog decine di bambini hanno partecipato a una protesta contro gli allarmanti livelli di inquinamento a Nuova Delhi, chiedendo alle autorità di adottare misure stringenti per contrastare il problema. Tra le scritte sui cartelli "Abbiamo il diritto di respirare aria pulita" e "Non voglio morire soffocato".

L'attivista di "My right to breath" ("Il mio diritto di respirare"), Aparna Gupta:

"I livelli di inquinamento stanno semplicemente peggiorando e non c'è nulla da fare. Siamo indifesi, frustrati e siamo davvero preoccupati per i nostri bambini".

"I bambini sono quelli maggiormente colpiti perché hanno una vita davanti. Un problema che non realizziamo perché l'aria potrebbe migliorare un po' domani e i livelli di inquinamento abbassarsi, ma la questione è l'impatto che sta avendo internamente su di loro, è qualcosa che non possiamo vedere oggi ed è quello che ci distruggerà domani", ha aggiunto.