Renzi in Veneto, risponde al risparmiatore che gli dice "buffone"

Thiene (askanews) - "I disastri non li ho fatti io, li hanno fatti i vostri dirigenti sul territorio, aiutati da Banca d'Italia e da Consob che non hanno vigilato, e in parte anche dalla politica". Prima tappa di Destinazione Italia nel Nord-est, e primo confronto per Matteo Renzi con i risparmiatori incappati nei dissesti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Il segretario del Pd è arrivato a Thiene, in provincia di Vicenza, per la visita allo stabilimento della Estel, azienda del mobile. Ad attendere Renzi una trentina di contestatori. Principalmente risparmiatori, ma anche genitori No-Vax che protestano contro l'obbligo dei vaccini al grido di "Assassini dei nostri figli".

Renzi non si è sottratto al confronto, e ha varcato i cancelli della fabbrica per andare a parlare direttamente con i risparmiatori. A loro ha ribadito la correttezza del suo operato, rivendicando la riforma delle popolari: "Io ho messo la faccia sulle popolari. La riforma delle popolari la rivendico guardandovi negli occhi, perché ha fatto venire fuori le schifezze fatte su questo territorio dai vostri vertici che prendevano milioni. E sulla questione del fondo che ho chiesto si faccia in questa legge di bilancio, ci metto il cuore. Poi sono d'accordo che chi ha sbagliato deve pagare".