Sisma tra Iran-Iraq: almeno 328 morti, 2.500 feriti solo in Iran

Teheran (askanews) - Si aggrava il bilancio del sisma al confine tra Iran e Iraq. È di almeno 328 morti e oltre 2.500 feriti, solo in Iran, il nuovo drammatico conteggio del terremoto ha colpito l'area di frontiera tra la Repubblica islamica e l'Iraq. Lo hanno annunciato fonti ufficiali del governo di Teheran.

Secondo l'Istituto geologico statunitense, la scossa di magnitudo 7.3 sulla scala Richter è stata registrata a una profondità di 25 chilometri, a una trentina di chilometri a Sud-ovest della città di Halabja, in una zona montuosa della provincia irachena di Suleimaniyeh. La scossa ha colpito e devastato anche le regioni di frontiera in Iran, in particolare nella provincia di Kermanshah.

L'allarme si è esteso anche nel Kurdistan iracheno per due dighe nelle vicinanze dell'epicentro del sisma. Lo sbarramento di Darbandikan ha subito danni a causa di una frana che ha causato la caduta di massi sul corso d'acqua dell'impianto oltre al crollo di abitazioni vicine, hanno reso noto fonti del governo della regione autonoma del Kurdistan e del ministero iracheno per le Risorse idriche. Per questo la popolazione è stata invitata ad allontanarsi dalla zona. L'altra diga, quella di Hamrin, sembra invece non avere subito danni.

Intanto, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano ha fatto sapere che tramite la Cooperazione italiana sono stati disposti aiuti immediati alle vittime del terremoto. Da Brindisi è previsto un trasporto aereo umanitario con un carico di 12 tonnellate di aiuti, tende, coperte e altri generi di prima necessità come kit igienici e attrezzature per cucinare, destinati alla popolazione vittima del sisma, con destinazione Suleymania in Iraq. Parallelamente, ha aggiunto Alfano, si sta valutando la concessione di un aiuto finanziario a favore dell'Iran, attraverso finanziamenti alla Mezza Luna rossa iraniana, impegnata nelle operazioni di soccorso.