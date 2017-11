Street art da Totti al Papa: tutti con la mascherina anti-smog

Roma, (askanews) - Da Gregory Peck e Audrey Hepburn, che ritratti in una famosa scena di Vacanze Romane indossano una mascherina per proteggersi dall'inquinamento atmosferico, a Marcello Mastroianni e Anita Ekberg, insieme nell'acqua della Fontana di Trevi, sempre raffigurati con mascherina antismog. Da Francesco Totti a Federico Fellini, passando per Pier Paolo Pasolini, Sofia Loren e Papa Francesco: personalità diverse ma intensamente legate a Roma.

Greenpeace e lo street artist Tvboy hanno affisso una serie di opere per denunciare l'inquinamento atmosferico e i danni sanitari che da questo derivano. Per ciascuna opera è stata scelta una strada precisa: Peck e la Hepburn vicino al Colosseo, Mastroianni ed Ekberg in un vicolo in prossimità di Fontana di Trevi; e ancora, Fellini alle porte di Cinecittà, Totti a Porta Metronia, Pasolini nelle strade del Pigneto dove girò "Accattone", Sofia Loren nei vicoli di Trastevere dove interpretò "La ciociara", Papa Francesco a Borgo Pio, a due passi dal Vaticano.

Spiega Salvatore, l'artista che opera dietro l'identità e il marchio di Tvboy: "L'inquinamento atmosferico rappresenta nelle nostre città un'emergenza sanitaria. In altre città, in Europa e nel mondo, si sta scrivendo la data oltre la quale i veicoli inquinanti, a cominciare dal diesel, non potranno più circolare. Greenpeace chiede ai sindaci italiani, a cominciare da Viorginia Raggi, di prevedere presto una data oltre la quale potremo tornare a respirare liberamente".