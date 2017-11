Calcio, Nicchi (AIA): Ventura se ne va, Tavecchio per ora resta

Roma, (askanews) - "Ci sono state comunicate due cose: una è che il ct è stato sollevato dall'incarico, l'altra che il presidente non ha intenzione di dimettersi": lo ha affermato il presidente dell'Aia (Associazione italiana arbitri), Marcello Nicchi, riferendo quanto deciso durante l'incontro in Figc seguito alla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali di Russia 2018, ovvero che Giampiero Ventura non è più il tecnico dell'Italia, mentre il presidente della Figc Carlo Tavecchio resta per ora in carica.

"Di conseguenza il tutto è stato rimandato all'organo preposto per prendere questo tipo di decisione che è il consiglio federale che verrà convocato a breve, dove verrà esposto un programma, delle soluzioni e quant'altro. I consiglieri esamineranno il tutto e decideranno se dare la fiducia o sfiduciare il presidente federale", ha detto Nicchi.