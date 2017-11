Le prime immagini di "The Assassination of Gianni Versace"

Roma, (askanews) - Andrà in onda a gennaio su FoxCrime "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", l'attesissima serie sull'assassinio dello stilista italiano. Ora il primo trailer ci dà qualche anticipazione.

Il 15 luglio di 20 anni fa Versace venne ucciso a Miami da Andrew Cunanan. Il racconto di quel delitto sarà il tema della seconda stagione della serie "American crime story" ideata da Ryan Murphy, basata sul libro della giornalista di Vanity Fair Maureen Orth, "Vulgar Favors".

Negli Stati Uniti la serie andrà in onda il 17 gennaio e, secondo quanto ha rivelato Ryan Murphy, se il caso O.J.Simpson è stata la lente che gli ha permesso di approfondire la questione razzista nella società americana, l' omicidio Versace gli permetterà di raccontare i temi legati alla sessualità e all'omofobia negli anni 90.

La narrazione non sarà lineare e questo implicherà molti flashback e la presenza in scena di tanti nomi noti legati al passato dello stilista. Tra gli interpreti principali Édgar Ramirez nel ruolo di Versace, Penélope Cruz nei panni della sorella Donatella, mentre la pop star Ricky Martin e Darren Criss interpretano rispettivamente Antonio D'Amico, il fidanzato di Gianni, e l' assassino Cunanan.