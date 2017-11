Perù, sciamani al lavoro coi riti vudù per propiziare i mondiali

Lima (askanews) - Gli sciamani sono al lavoro in Perù per propiziare la vittoria del Perù che potrebbe valere i mondiali di calcio. A Lima giovedì 16 novembre si gioca lo spareggio con la Nuova Zelanda per andare in Russia nel 2018. Per le strade della capitale peruviana si moltiplicano i riti vudù in risposta all'haka neozelandese. "Loro hanno fatta l'haka. Non serve a niente, li batteremo, perché il perù va al mondiale, andiamo in Russia", ha detto lo sciamano Juan Osco.