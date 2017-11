Presidente Libano denuncia: Hariri è detenuto in Arabia saudita

Beirut, (askanews) - Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha accusato l'Arabia saudita di "detenere" il primo ministro libanese Saad Hariri, che proprio da Riad ha annunciato le sue dimissioni a inizio mese.

"Il nostro primo ministro è detenuto ed è stato arrestato in Arabia Saudita. Ad oggi la comunicazione con lui è limitata e lui non è capace di esprimere ciò che davvero vuole dire. Ciò rappresenta un atto ostile contro il Libano. Non vi preoccupate della situazione economica, finanziaria e di sicurezza. Il paese è sicuro, il mercato finanziario è rimasto stabile e come vedete c'è unità nazionale".