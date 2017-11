Zimbabwe, partito di governo: Mugabe è stato arrestato

Roma, (askanews) - Il presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe e la sua famiglia sono stati arrestati e sono al sicuro. E' quanto si legge sull'account Twitter del partito di governo, Zanu-Pf, in cui si ribadisce che "nello Zimbabwe non è in atto un golpe".

"Nè lo Zimbabwe nè lo Zanu sono di proprietà di Mugabe e di sua moglie - si legge ancora su Twitter - oggi inizia una nuova era e il compagno Mnangagwa ci aiuterà ad avere un migliore Zimbabwe".

Il vicepresidente Emerson Mnangagwa, da decenni politicamente vicinissimo a Mugabe, era stato espulso dal governo e dal partito perché accusato di cospirare contro l'autocrate ultranovantenne.

Intanto mezzi dell'esercito dello Zimbabwe hanno bloccato l'accesso alle strade all'esterno del parlamento, dopo che i generali hanno negato di aver promosso un colpo di stato ma hanno utilizzato la tv di stato per minacciare "i criminali" vicini al presidente Robert Mugabe.