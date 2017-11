Calcio, Tommasi: "Tavecchio non si dimette"

Roma (askanews) - Damiano Tommasi ha lasciato in anticipo la riunione federale della Figc dove si decide il futuro di Giampiero Ventura e del presidente Carlo Tavecchio. Il presidente dell'AssoCalciatori ha spiegato ai cronisti che "Pensiamo che non si possa non partire da nuove elezioni. Il presidente Tavecchio ha detto che non si dimette, gli altri non han preso una posizione diversa. Ci sarà a breve un Consiglio federale in cui dovremmo decidere".