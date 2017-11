Gianni Morandi ricorda commosso il maestro Luis Bacalov

Milano (askanews) - Gianni Morandi in occasione della presentazione a Milano del suo ultimo album ha ricordato il compositore Luis Bacalov, premio Oscar nel 95 per la colonna sonora di Il postino appena scomparso.

"Tra le prime persone che ho conosciuto quando sono arrivato a Roma c'era anche Luis Bacalov, che poi ha scritto 4-5 canzoni formidabili per me: "Se non avessi più te", "La fisarmonica", "Notte di Ferragosto" ma soprattutto ha scritto la canzone che bene o male è la più famosa di tutte. Possono passare ancora 20-30 anni e "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" è la prima cosa che viene in mente alla gente, con tutto quello che ho cantato. Pensate quanto è stato importante per me conoscere Bacalov, uno straordinario musicista e concertista. Mi emoziona pensare che il mio quarantesimo album, a 55 anni dal primo, esce nel giorno della scomparsa di Bacalov quindi non potevo non ricordarlo e rivolgergli un pensiero e un ringraziamente perchè è stato molto importante per me"