Governo in Germania, Merkel: ancora serie divergenze tra partiti

Berlino, (askanews) - Rimangono ancora "serie divergenze" fra i partiti impegnati nei colloqui per la formazione del nuovo governo di coalizione in Germania: lo ha dichiarato la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, esprimendo tuttavia ottimismo nel buon esito dei negoziati, la cui fase preliminare deve concludersi giovedì.

"Chi ha preso parte alle trattative sa bene che ci sono delle divergenze, serie divergenze, e sa anche come ognuno combatta per mantenere l'identità del suo partito per quanto possibile in qualsiasi futuro programma governativo".

"Ciò porta al fatto che abbiamo naturalmente posizioni molto diverse e oggi è il giorno in cui ognuno deve mettersi nella posizione dell'altro e chiedersi cosa è importante per loro".

"Se ci riusciremo, e penso che ci riusciremo, saremo in grado di ottenere un risultato positivo alla fine di questa giornata di trattative. Ma è un compito difficile, un compito molto complicato e ognuno deve ritrovare ciò che ritiene importante in qualsiasi possibile governo".

I colloqui tra i conservatori della Cdu/Csu, i centristi Liberal-democratici (Fdp) e i Verdi dovrebbero durare ancora diverse ore. Un accordo sancirebbe tuttavia solo la fine dei colloqui esplorativi, aprendo la strada ai negoziati formali che dovranno mettere d'accordo tre partiti assai diversi su questioni quali i rifugiati, le politiche ambientali e le riforme europee.