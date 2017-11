Il Festival delle luci di Durham colora la città inglese

Durham, (askanews) - Torna il Festival delle luci di Durham, nel nord-est dell'Inghilterra. Il Lumiere Durham light festival raccoglie numerosi artisti internazionali che creano installazioni nel centro storico della città inglese.

Tra le creazioni "The Umbrella Project" degli artisti Cirque Bijou che tengono in mano ombrelli colorati, "Horinzontal Interference" dei kazaki Katarzyna Malejka e Joachim Slugocki e un'installazione nel chiostro della cattedrale di Durham intitolata "Entre Les Rangs". E ancora: le installazioni "Frequencies", "Dome and Arches, Luminarie de Cagna" nella piazza del mercato e "Control No Control" dell'artista Daniel Iregui. Sui muri del Castello di Durham la creazione "Our Moon" dell'artista Hannah Fox.