Premier Cina da Duterte: relazioni sino-filippine mai così calde

Manila, (askanews) - Per il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte il suo paese è debitore verso la Cina per le donazioni di armi fatte per combattere i militanti simpatizzanti dell'Isis, nuovo segno di una distensione nelle relazioni tra i due paesi. In una conferenza stampa congiunta con il premier cinese Li Keqiang, ha affermato:

"Sono felice di notare il positivo dietrofront e il vigoroso momento nelle relazioni sino-filippine. La fiducia reciproca e la costruzione della fiducia hanno portato a un'accresciuta interazione a diversi livelli nei due governi".

"E' arrivato l'inverno nell'emisfero settentrionale, ma le temperature a Manila sono ancora molto alte. Credo che in qualche modo ciò rifletta la temperatura delle relazioni sino-filippine, che sono anche molto calde", ha aggiunto il premier cinese.

A giugno la Cina ha donato migliaia di armi alle forze di sicurezza filippine per combattere gli insorti che avevano assediato la città meridionale di Marawi, nel tentativo di creare una provincia sotto il pieno controllo dell'Isis.