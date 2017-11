Presidente Ria Grant Thorton: imprese tornano a investire

Rimini (askanews) - "Dal nostro osservatorio, che è un osservatorio di un'azienda che vive l'economia nazionale ogni giorno, con una rete di diciotto uffici sul territorio nazionale, sicuramente stiamo cogliendo dei segnali di ripresa. Penso che effettivamente questi segnali siano nitidi e continui. E quindi effettivamente si può aprire una prospettiva diversa, ma bisogna lavorare e lavorare". Lo ha detto Maurizio Finicelli, chairman di Ria Grant Thornton, a margine del Forum organizzato a Rimini dalla società di revisione e consulenza a Rimini.

"I segnali di forza - ha aggiunto Finicelli - sono che effettivamente queste imprese hanno finalmente colto questo situazione di difficoltà economica per riorganizzarsi, ristrutturarsi, cercando di consolidare i punti di forza. Che sono la creatività, la voglia di lavorare, la voglia di investire. E naturalmente le prospettive sono quelle di andare avanti in un processo di crescita, anche e soprattutto con le esportazioni. Anche i punti di debolezza sono altrettanto chiari. E riguardano una situazione di differenziazione tra nord e sud, un livello infrastrutturale non sufficiente, il peso della burocrazia e del debito pubblico, che permane e ci condiziona ancora".