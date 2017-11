Trump beve durante il discorso, l'ironia del web è implacabile

Washington (askanews) - L'ironia del web è implacabile contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, "colpevole" stavolta di aver fatto una pausa per dissetarsi durante il discorso alla Casa Bianca sul suo recente viaggio in Asia.

In passato proprio Trump aveva deriso il senatore della Florida, Marco Rubio che, durante un intervento in tv, si era interrotto per bere dell'acqua da una bottiglietta.

Lo stesso Rubio, ora, su Twitter ha scherzato sull'accaduto, dando alcuni consigli al presidente: "E' simile, ma deve lavorarci un po' - ha scritto - dev'essere fatto in un unico movimento mentre gli occhi non dovrebbero mai lasciare la telecamera. Comunque niente male per essere una prima volta."

Insomma, chi di bottiglietta ferisce...