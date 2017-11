Un ufficio postale nel cuore di Fico, il parco del cibo a Bologna

Bologna, (askanews) - Poste Italiane ha aperto un ufficio postale all'interno di Fico, il mega centro agroalimentare di Bologna, ideato da Oscar Farinetti. Qui dove viene condensata la storia della filiera agroalimentare, dai campi contadini e dagli allevamenti fino alla produzione delle nostre eccellenze e la loro commercializzazione nel mondo, Poste Italiane non poteva mancare e ha pensato bene di inaugurare un ufficio aperto 7 giorni su 7 assieme a una mostra per raccontare, con fotografie e filmati, il ruolo svolto dall'Unità d'Italia ad oggi e il contributo dato alla crescita sociale, economica e culturale del Paese.

Pietro Raeli, Responsabile della Funzione Mercato Privati di Poste Italiane:

"Poste Italiane ha accompagnato e accompagna l'Italia in tutti i momenti della sua storia. In questi video c'è l'inizio, c'è la nostra storia che ovviamente, avendo delle radici solide e continue, è qualcosa di molto pregnante sul presente. E oggi, per esempio, il presente è Fico".

I visitatori, oltre a lasciarsi incantare dalle "giostre tematiche" per scoprire l'origine dei prodotti Made in Italy e a degustarli in 40 ristoranti di ogni regione d'Italia, a Fico potranno acquistare le prelibatezze italiane e farsele consegnare direttamente a casa. Orietta Lucamarini, direttrice dell'ufficio postale Fico Eataly World:

"La peculiarità di questo ufficio postale è data dal fatto che comunque sia per la prima volta abbiamo creato degli imballaggi molto particolari per consentire la spedizione di alcune tipologie di prodotti che in precedenza non potevano essere spedite e che non possono essere spedite in tutti gli uffici postali in sicurezza come facciamo invece qui a Fico".

"Abbiamo degli orari un po' particolari perché seguiremo le necessità di Fico. Questo ufficio sarà aperto dalle 10 di mattina e fino alle 4 del pomeriggio erogherà tutti i servizi compresi quelli finanziari. Quindi gli stessi dipendenti (di Fico) e le persone che gradiranno fare un giro a Fico potranno usufruire dei servizi finanziari di Poste Italiane. Nel pomeriggio, dalle 4 di pomerggio, fino alle 10 di sera il servizio sarà esclusivamente riservato all'accettazione di pacchi, quindi spedizione della merce acquistata all'interno di Fico", ha aggiunto.