All'asta la Laborghini Huracan donata a Papa Francesco

Città del Vaticano (askanews) - Verrà venduta all'asta la speciale Lamborghini Huracan, realizzata in un numero unico e donata a Papa Francesco dai vertici della casa automobilistica di Sant Agata Bolognese.

L'auto verrà battuta all'asta da Sotheby's e il ricavato consegnato direttamente al Santo Padre che ha deciso di destinare il ricavato per tre progetti. Il Primo è la ricostruzione della Piana di Ninive per mezzo della Fondazione di diritto pontificio "Aiuto alla Chiesa che Soffre". Il progetto intende garantire il ritorno dei cristiani nella Piana di Ninive in Iraq attraverso la riedificazione delle loro abitazioni, delle strutture pubbliche e dei luoghi di culto. Dopo un triennio vissuto da sfollati interni nel Kurdistan iracheno, i cristiani potranno finalmente tornare alle loro radici e riacquistare la loro dignità.

Inoltre, i fondi saranno destinati alla Comunità Papa Giovanni XXIII (donne vittime della tratta e della prostituzione) nel decennale della morte di Don Oreste Benzi e nel 50esimo anniversario (2018) della fondazione della Comunità stessa (Progetto "Casa Papa Francesco"). Infine, una parte dei ricavati sarà destinata a due associazioni italiane che svolgono attività soprattutto in Africa, la Gicam del Prof. Marco Lanzetta (chirurgia della mano) e Amici del Centrafrica che da anni operano con progetti dedicati soprattutto a donne e bambini.