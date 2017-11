Centrosinistra, Orlando: le persone in campo ci sono, si parlino

Bologna (askanews) - Il centrosinista lo vogliamo largo, plurale, in grado di sfidare la destra e di vincere. Per questo il confronto si deve svolgere sulla base dei contenuti, dei programmi, delle cose che dobbiamo fare nei prossimi cinque anni, mettendo al centro il tema della sofferenza sociale e della lotta alle diseguaglianze, della battaglia per dare una prospettiva certa alle nuove generazioni. Se partiamo da qui credo sia più facile trovare l'intesa e fare la strada insieme". E' l'auspicio del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che ha partecipato a Bologna a una tavola rotonda sul tema dei migranti con l'ex premier, Romano Prodi, all'indomani dell'incontro con Piero Fassino sul futuro del centrosinistra.

"In campo - ha aggiunto il ministro - ci sono già persone che si stanno muovendo e non si tratta di aggiungerne altri. Però si tratta di cominciare a parlarsi, di cominciare a mettere chi sta facendo da pontiere nelle condizioni di portare la discussione sul tema del contenuti e delle cose da fare".