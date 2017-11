Il Papa al Myanmar: vengo con rispetto, per incoraggiare dialogo

Città del Vaticano, (askanews) - "Cari amici, mentre mi preparo a visitare il Myanmar desidero inviare una parola di saluto e di amicizia a tutto il suo popolo. Non vedo l'ora di potervi incontrare. Vengo a proclamare il Vangelo di Gesù Cristo, messaggio di riconciliazione, di perdono e di pace". Inizia così il videomessaggio che Papa Francesco ha inviato al Myanmar e che è stato diffuso dal Vaticano, in vista del viaggio che il Pontefice farà in Myanmar dal 27 al 30 novembre.

Francesco rivolge quindi un saluto alla piccola comunità cattolica, 600mila fedeli in un Paese per l'85% buddista. "La mia visita vuol confermare la comunità cattolica del Myanmar nella sua fede in Dio e nella sua testimonianza nel Vangelo che insegna la dignità di ogni uomo e donna ed esige di aprire i nostri cuori agli altri, specialmente ai poveri e ai bisognosi".

"Nel medesimo tempo - dice - desidero visitare la Nazione con spirito di rispetto, di incoraggiamento per ogni sforzo volto a costruire armonia e cooperazione al servizio al bene comune. Noi viviamo in un tempo in cui i credenti e gli uomini di buona volontà sentono sempre più la necessità di crescere nella mutua comprensione e nel rispetto e di sostenersi l'uno l'altro come membri dell'unica famiglia umana perché tutti siamo figli di Dio".