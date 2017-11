La bellezza senza tempo di Claudia Shiffer seduce i Bambi Awards

Berlino (askanews) - La bellezza senza tempo della ex top model tedesca, Claudia Shiffer ha sedotto il pubblico dei Bambi Awards, i premi assegnati ogni anno dalla media company tedesca Hubert Burda Media ai personaggi che hanno entusiasmato di più il pubblico tedesco.

Sul red carpet, accanto alla biondissima ex top model, premiata nella categoria "Fashion", c'erano l'attore Hugh Jackman, premiato nella categoria "Enterteinment", l'attrice Diane Kruger e il regista Fatih Akin, entrambi premiati per il film tedesco "Aus dem Nichts", l'attore Arnold Scwarzenegger, premiato per i il suo impegno nella lotta contro il riscaldamento globale, la cantante britannica Rita Ora, l'artista cinese Ai Weiwei, premiato nella categoria "Courage", il campione di Formula 1, Nico Rosberg con la moglie Vivian e l'ex campione di Boxe, Wladimir Klitscho, premiato nella categoria "Sport".