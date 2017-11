Milano, Grillo arriva di corsa a vertice con Di Maio-Di Battista

Milano, (askanews) - Si è avvicinato alla chetichella, camminando, con il dito sulla bocca come segno di fare silenzio, poi ha cominciato a correre e saltellare per svicolare dietro i giornalisti che stavano intervistando Alessandro Di Battista. Beppe Grillo ha beffato così cronisti e operatori che lo attendevano davanti allo studio della Casaleggio associati, dove era atteso per il vertice, iniziato alle 15.15, tra l'ex comico, lo stesso Di Battista, Luigi di Maio e Davide Casaleggio.