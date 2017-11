Salerno, i funerali delle 26 migranti morte in mare il 3 novembre

Salerno, (askanews) - Una rosa bianca su ciascuna delle 26 bare delle ragazze nigeriane morte in mare il 3 novembre scorso al largo delle coste libiche. Su un feretro anche una rosa azzurra e una rosa per ricordare i due bimbi mai nati di una delle due ragazze incinte che portava in grembo due gemelli. C'è stata grande commozione ai funerali di queste vittime della disperazione celebrati al cimitero di Brignano a Salerno. Alle esequie presiedute dall'imam Abderhahne Es Sbaa e dall'arcivescovo di Salerno Luigi Moretti, anche le autorità cittadine, alcuni studenti salernitani e tanti connazionali della giovani, quasi tutte minorenni.