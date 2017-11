Trump toglie il bando su importazione trofei di elefanti in Usa

New York (askanews) - Donald Trump ancora una volta si schiera contro l'ambiente e questa volta a farne le spese sono i giganti africani. L'amministrazione americana ha tolto il bando all'importazione negli Stati Uniti di trofei di elefanti, cacciati legalmente da cittadini americani in Zambia e Zimbawe. Il divieto era stato approvato dall'ex presidente americano, Barack Obama, nel 2014.

Secondo il Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti, il pagamento di tasse per la caccia ai governi africani, servirà per meglio conservare gli animali a rischio di estinzione, ma questa posizione sembra davvero un controsenso, basti pensare che il numero degli elefanti in Africa è sceso del 30% tra il 2007 e il 2014. Non solo, dal 2010 a oggi, la popolazione africana di elefanti è diminuita del 7% in media all'anno: circa 30.000 esemplari ogni 12 mesi.

Per questo l'annuncio dell'amministrazione americana è stato fortemente condannato dalle associazioni che si occupano della salvaguardia degli elefanti. "Cento elefanti al giorno vengono uccisi, questa decisione porterà all'aumento del bracconaggio", sostiene, The Elephant Project, organizzazione non profit che si batte per la protezione di questa specie.