Furti in casa nel centro di Milano, la polizia arresta 4 nomadi

Milano (askanews) - Entravano in azione con una tecnica molto semplice: lanciavano un sassolino contro la finestra dell'appartamento che volevano svaligiare e se nessuno si avvicinava a controllare avevano il via libera per il colpo. La polizia di Milano ha arrestato 4 uomini che vivevano al campo nomadi di via Monte Bisbino, ritenuti responsabili di una serie di furti in casa nel centro città tra gennaio e marzo 2017. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e durante le perquisizioni sono state sequestrate tre auto di lusso, 67mila euro, orologi e penne di valore, oltre a moltissime mazzette di banconote false di varia valuta, fascettate e confezionate sotto vuoto per l'utilizzo in truffe del tipo Rip Deal.

Nello stesso campo nomadi di via Monte Bisbino gli agenti hanno fatto dei controlli con altri reparti, compreso il personale dell'ufficio immigrazione e del commissariato "Quarto Oggiaro": l'operazione si è conclusa con 52 persone controllate, 6 accompagnate in questura per altri accertamenti.