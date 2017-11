Martina (Pd): da incontro Pisapia-Fassino passo avanti positivo

Milano (askanews) - È stato un "incontro molto utile e positivo" quello tra il leader di Campo progressista Giuliano Pisapia e l'ex sindaco di Torino e esponente del Pd Piero Fassino che si è tenuto a Milano: lo ha detto il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina arrivando alla convention di Giorgio Gori a Milano. Per Martina è stato "l'avvio di un confronto e di un approfondimento. Per me si è fatto un passo importante e positivo".

"Abbiamo iniziato ad approfondire alcuni aspetti di carattere programmatico e poi abbiamo ragionato insieme di come sia giusto costruire un centrosinistra aperto, plurale, dove tutti possono dare un contributo positivo all'alternativa a destra e M5S - ha aggiunto il ministro - ovviamente è solo l'inizio di un lavoro che dobbiamo approfondire e continuare nei prossimi giorni".

A chi gli chiedeva se si sia parlato di ius soli Martina ha risposto: "Abbiamo parlato di una serie di scelte. Certamente abbiamo ribadito l'importanza di alcuni passaggi ius soli,

biotestamento, in generale l'impegno sui diritti che ci vede sostanzialmente fianco a fianco da sempre" ribadendo che è stato un incontro "positivo".