Motori, i carabinieri si addestrano sul circuito del Mugello

Firenze (askanews) - L'Autodromo del Mugello, alle porte di Firenze, in Toscana, è stato teatro di un corso di guida sicura organizzato dall'Arma dei Carabinieri.

Non si è trattatto di una lezione di guida sportiva in pista, quanto piuttosto di una serie di prove per rendere gli autisti consapevoli dei limiti delle vetture nonché dei limiti psicofisici individuali e di quelli che si creano in contesti operativi d'emergenza e in situazioni climatiche estreme.

L'autista, al termine delle attività, acquisisce le giuste tecniche per prevedere - e quindi evitare - che si creino situazioni di pericolo alla guida (sovrasterzo e sottosterzo, errori in ingresso ed in uscita di curva, errata valutazione degli spazi di arresto e della velocità adeguata) e fa proprio il metodo corretto per fronteggiare situazioni di pericolo derivanti da comportamenti altrui.

Le lezioni, con una parte pratica presso la sala briefing dell'autodoromo e una pratica nel piazzale, sono rivolte sia a formare i nuovi carabinieri che presteranno servizio sulle "gazzelle", sia ad aggiornare con le nuove tecniche i militari che già sono impiegati nel Pronto Intervento.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Firenze, ha sottolineato come la collaborazione con l'autodromo del Mugello abbia consentito di raggiungere risultati davvero rilevanti, che accrescono la sicurezza e l'efficacia del servizio di Pronto Intervento 112 dell'Arma di tutta la Toscana.