Placido Domingo ha festeggiato a Los Angeles 50 anni di carriera

Los Angeles (askanews) - Il tenore spagnolo Placido Domingo ha festeggiato, con un recital speciale al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles, circondato da amici, cantanti e musicisti, i suoi 50 anni di carriera.

Domingo, direttore generale della Washington National Opera e della Los Angeles Opera, esordì proprio nella città californiana il 17 novembre del 1967, senza immaginare - ha spiegato - che proprio questo sarebbe diventato, nel corso dei decenni, un luogo così importante per la vita sua e della sua famiglia.

Il tenore si esibì per la prima volta con il "Don Rodrigo", diretto dal compositore argentino Alberto Ginastera con la produzione dell'Opera di New York. Oggi è considerato un'eminenza a Los Angeles, città che apprezza i suoi sforzi filantropici e artistici e in cui Domingo ha anche una stella sulla famosa Hollywood Walk of Fame.

Per la festa dei suoi 50 anni sul palco, ha scelto frammenti di grandi opere classiche tra cui "La Bohème" e la "Turandot" di Giacomo Puccini e "La Traviata" di Giuseppe Verdi.

La serata si è poi conclusa con la partecipazione di tutti gli artisti presenti alla fuga finale del "Falstaff" di Verdi.