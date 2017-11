Alibaba si espande nel settore della vendita alimentare

Roma (askanews) - Reti tradizionali di vendita ed e-commerce uniti per la sfida al mercato. Il gigante cinese Alibaba e il colosso francese Auchan hanno deciso di unire le rispettive competenze nella grande distribuzione fisica e digitale in Cina. Alibaba ha acquistato per 2,9 miliardi di dollari il 36% del pacchetto azionario di Sun Art Retail, colosso mondiale nella vendita al dettaglio in Cina, di cui Auchan possiede il 33%. La strategia messa in campo dal fondatore del portale cinese, Jack Ma, ricalca quella di Amazon. Negli Stati Uniti Jeff Bezos infatti ha acquisito la catena bio ed alta di gamma di Whole Foods.

L'operazione è di grandi proporzioni. Nei 446 ipermercati di Sun Art si vende di tutto, dai generi alimentari ai vestiti. Sun Art gestisce anche piccoli ipermercati e sta costruendo anche una linea di negozi tradizionali.

"Alibaba è entusiasta di unirsi ai nostri nuovi partner per ridefinire il retail tradizionale attraverso la trasformazione digitale", ha detto l'amministratore delegato Daniel Zhang in una nota.