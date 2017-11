Bogotà, spettacolare demolizione del ministero dei trasporti

Bogotà (askanews) - Questo palazzo per 59 anni è stato la sede del ministero dei trasporti della Colombia, ma ormai la struttura era fatiscente, per questo le autorità locali hanno deciso di radere al suolo il vecchio edificio, nell'ambito di una vasto piano di rimodernamento delle strutture pubbliche.

Domenica mattina in diretta televisiva il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dato il via all'esplosione controllata fatta usando 150 chili di esplosivi e in pochi secondi il palazzo è imploso.