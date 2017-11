Carlo Tavecchio: pago per aver scelto Ventura

Roma, (askanews) - "Carlo Tavecchio paga per aver scelto Ventura. Il problema è molto semplice. Noi abbiamo perso la qualificazione al Mondiale. Carlo Tavecchio è più disperato per questo non come presidente federale, ma come Carlo. È un atto di debolezza, di un'emozione diventa una tragedia? Questa è la filosofia che sta alle spalle di un sistema sportivo? Di un popolo? Di gente che lavora per produrre? Se quella palla, invece di prendere il palo, fosse entrato, Carlo Tavecchio era un campione? No, era lo stesso. Questa civiltà, questa politica, questa amministrazione dello sport, non può andare avanti così". E' lo sfogo di Carlo Tavecchio, presidente ella Figc, dimessosi per la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di calcio.