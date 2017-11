Golf, Road to Rome 2022: a Firenze il golf si gioca in piazza

Roma, (askanews) - Iniziare a giocare a golf tra le bellezze del centro storico di Firenze. Un sabato coinvolgente e dinamico quello che si prospetta il 25 novembre nell incantevole scenario di Piazzale Michelangelo per la manifestazione "Golf in Piazza a Firenze" che darà l opportunità a tutti di cimentarsi, gratuitamente, con ferri e palline sotto lo sguardo di maestri federali. In linea con gli obiettivi del Ministero per lo Sport, l iniziativa della Federazione Italiana Golf si propone di avvicinare il mondo della scuola al golf, disciplina altamente formativa ed educativa.

Con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici fiorentini e dei circoli di golf, saranno infatti i bambini i grandi protagonisti della full immersion golfistica con giochi e contest dedicati a loro in un atmosfera molto divertente. Nel corso della mattina, inoltre, il trofeo in oro della Ryder Cup, giunto appositamente dall Inghilterra, salirà a bordo di un bus scoperto in compagnia dei giovani golfisti della Toscana. Dal Circolo Golf Ugolino fino a Piazzale Michelangelo la coppa farà tappa nei luoghi iconici della città e sarà poi esposta in uno stand dedicato per foto e selfie. Nel pomeriggio si terrà anche una gara di golf su un percorso ad hoc di 3 buche allestito nella piazza.

Il "Golf in Piazza a Firenze" sarà il quinto evento stagionale della "Road to Rome 2022", il cammino di avvicinamento del golf italiano verso la Ryder Cup 2022, la prestigiosa sfida tra Europa e Stati Uniti che tra cinque anni andrà in scena a Roma presso il Marco Simone Golf & Country Club. Prosegue dunque a pieno ritmo il percorso di crescita del movimento golfistico italiano. Una sfida ambiziosa che la Federazione Italiana Golf sta portando avanti con il supporto di Infront come Official Advisor.