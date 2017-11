Azzurri fuori dai Mondiali, la coniglietta di Playboy consola l'Italia

La playmate britannica April Summers, bionda e prorompente coniglietta di Playboy, è nota per le sue simpatie per l'Italia. Tifosa sfegatata dell'Inter e appassionatissima della Sardegna, dove ama passare le sue vacanze, ha affidato ai suoi canali social il disappunto per l'esclusione della Nazionale italiana dal campionato mondiale di Russia 2018. "Sono letteralmente sconvolta per quello che è successo all'Italia, che non avrà la possibilità di partecipare alla Coppa del mondo e sono molto triste per questo - ha detto - penso che l'Italia sia una della squadre più forti nel mondo e questo è "sconvolgente". E poi, in particolare, penso che i calciatori italiani siano i più... sexy in assoluto, quindi credo che non guarderò le partite del campionato del mondo l'anno prossimo". Insomma, l'Italia dopo 60 anni non andrà ai Mondiali, ma con una tifosa così, c'è di che consolarsi.