Siria, Continua l'offensiva del regime a ovest di Aleppo

Aleppo (askanews) - Le forze armate del regime siriano sonjo impegnate in una strenua offensiva nel sobborgo di Khanaser, a ovest di Aleppo. Nel mirino dei militari l'aeroporto di Abu al-Zuhour, controllato da ribelli e jihadisti.

Intanto, le Nazioni Unite hanno invitato le parti belligeranti in Siria a non prendere di mira i civili nella capitale Damasco e nei suoi dintorni, dove negli ultimi giorni sono state uccise decine di persone in intensi bombardamenti.

L'esercito siriano ha intensificato i suoi bombardamenti sulle zone ribelli vicine a Damasco da quando un gruppo radicale ribelle ha attaccato una delle sue basi. Da allora, secondo i dati dell'Osservatorio siriano dei diritti umani (Osdh), meno 66 civili tra cui tredici bambini sono morti per i raid aerei e i colpi di artiglieria del regime sul Ghouta orientale.