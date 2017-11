Centrosinistra, Delrio: unirsi è difficile ma la strada è giusta

Genova, (askanews) - "Il cammino verso l'unità è sempre molto più complicato di quello verso la divisione. A dividersi ci si mette un attimo, unirsi è più complicato ma credo che siamo sulla strada giusta". Lo ha detto oggi a Genova il ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, Graziano Delrio, parlando del tentativo di costruire un'ampia coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche.

"Continuiamo a ragionare sulle cose da fare insieme -ha sottolineato Delrio- più che sui leader o su chi governerà il Paese. Pensiamo a proporre ai cittadini le cose di cui hanno bisogno, penso soprattutto al lavoro e ad aiutare le persone che sono rimaste indietro in questa crisi mondiale e che hanno pagato un prezzo forte. Quindi - ha spiegato il ministro - dobbiamo aiutare chi è rimasto indietro, rafforzare le politiche per il lavoro che hanno dato buoni esiti, creando un milione di posti di lavoro e continuare a lavorare molto per dare ai nostri giovani la speranza di un'occupazione stabile e dignitosa".