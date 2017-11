Cinema, fan in delirio in Messico all'anteprima di Star Wars VIII

Città del Messico (askanews) - ventinaia di fan in delirio hanno accolto in Messico il cast di "Star Wars: episodio VIII - Gli ultimi Jedi" per l'anteprima mondiale del film della Disney, penultimo episodio della cosiddetta trilogia sequel della saga di Guerre stellari, ideata da George Lucas nel 1977.

Sul red carpet, assieme al regista Rian Johnson anche gli attori protagonisti, Mike Hamil (Luke Skywalker) e Daisy Ridley (Rey).

Di recente il periodico cinematografico Hollywood reporter ha confermato che i principi William e Harry d'Inghilterra, assieme a Tom Hardy e a Gary Barlow dei Take That, comparirano con un cameo nel film, nei panni di stormtrooper, i soldati d'elite dell'esercito imperiale.