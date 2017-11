Coppa America 2021, arrivano le barche monoscafo "con le ali"

Wellington (askanews) - Si apre una nuova era per la Coppa America di vela. Via i grossi catamarani, per la prossima edizione dell'America's Cup, la 36esima, che si terrà nel 2021 nelle acque di Auckland, in Nuova Zelanda, tornano i monoscafi ma colossali e "con le ali". Il defender, Emirates Team New Zealand e lo sfidante, Luna Rossa Challenge si daranno battaglia su barche a vela hi-tech di nuovissima generazione, più grandi e più veloci, capaci di volare sull'acqua, anzi di tagliarla come lame di rasoio, come si vede in questo video rendering realizzato dallo sudio di design di Team New Zealand.

Punto di forza delle nuove barche, classe Act 75, lunghe 23 metri, le due derive basculanti a T laterali e i cosiddetti foil, vere e proprie ali, mutuati dai catamarani ma mai usati finora sui monoscafi della Coppa America, che consentono alle barche letteralmente di "spiccare il volo" e migliorare la stabilità alle basse e alle alte velocità, grazie a un "momento autoraddrizzante".