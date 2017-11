Parata di star a New York per gli International Emmy Awards 2017

New York (askanews) - Parata di star e bellezze mozzafiato all'Hilton Hotel di New York per la 45esima edizione degli International Emmy Awards, gli Oscar della Tv per i programmi prodotti fuori dagli Stati Uniti.

Sul red carpet, tra gli altri, si sono visti il francese Kad Merad, l'attore britannico Kenneth Branagh che ha vinto nella categoria miglior attore, il popolare conduttore televisivo Larry King, il brasiliano Julio Andrade, la brasiliana Adriana Esteves, la sudafricana Thuso Mbedu e Miss Universo 2013, Gabriela Isler.

Miglior attrice Anna Friel, per il ruolo del detective Marcella Backland in "Marcella".