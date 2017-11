Presidente Confindustria Boccia a Sofia: creare ponte con Italia

Sofia, (askanews) - "L'argomento principale" dell'incontro con il primo ministro bulgaro Boyko Borissov "è stato come Confindustria, attraverso Confindustria Bulgaria, può aiutare nell'interesse della Bulgaria, dell'Italia, ma anche in chiave europe, a una capacità di attrazione reciproca di investimenti costruendo un ponte di collegamento attraverso i nostri due Paesi".

Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine dell'Assemblea Generale di Confindustria Est Europa che si svolge a Sofia.

"L'idea è un partenariato per lo sviluppo: non pensare di andare in paesi solo ad esportare, anche ovviamente perché è uno dei nostri plus, ma costruire modelli in cui la questione industriale diventi il centro della questione europea e nei Balcani questa è una sfida che vogliamo cogliere insieme ai nostri imprenditori e a Confindustria Bulgaria e in rapporto a questi governi".