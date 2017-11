Siria, Putin si congratula con Assad per la lotta al terrorismo

Sotchi (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo omologo siriano Bashar al-Assad a Sotchi, alla vigilia di un vertice tripartito Russia-Turchia-Iran dedicato alla crisi siriana, e si è "congratulato" con lui per i risultati ottenuti nella lotta contro il terrorismo, vicino a una sconfitta "definitiva". Durante l'incontro, inoltre, Putin ha sottolineato l'importanza di "passare al processo politico" in Siria.

"Vorrei congratularmi con voi - ha detto - per i risultati ottenuti dalla Siria in termini di lotta al terrorismo e per il fatto che il popolo siriano sta attraversando momenti molto difficili e si sta avvicinando a una definitiva e inevitabile sconfitta dei terroristi".

In una nota diffusa dal Cremlino, infine, Putin ha fatto sapere di avere in agenda, al vertice, una serie di "consultazioni" con diversi capi di Stato tra cui, in particolare, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al quale riferirà anche del suo incontro con Bashar al-Assad.