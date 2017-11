Space week 2017, al via la settimana su ricerca e innovazione

Roma (askanews) - Ha preso il via nell auditorium dell Asi (Agenzia Spaziale Italiana) a Roma l'edizione 2017 della Space Week, evento incentrato sui temi della ricerca e dell innovazione in campo spaziale, organizzato dall Agenzia di Promozione della Ricerca Europea (Apre) in collaborazione con l Asi e con il supporto del progetto Cosmos 2020 e della rete Enterprise Europe Network.

La Space week prevede una serie di incontri e workshop tematici e terminerà il 23 novembre 2017; si rivolge particolarmente alle comunità scientifica e industriale interessate al programma europeo Horizon 2020, come ha spiegato Augusto Cramarossa, Responsabile dell'Unità Tecnica di Presidenza dell'Asi.

"Horizon 2020 - ha spiegato - è il programma quadro dell'Unione europea di grandissima rilevanza con 80 miliardi per ricerca e, per la prima volta, anche per l'innovazione. È qualcosa di nuovo rispetto al passato proprio perché si vuole aiutare ad avere prodotti innovativi e andare sul mercato".

I finanziamenti europei di Horizon 2020 promettono più scoperte, e grandi idee capaci di arrivare dal laboratorio al mercato reale, con sviluppo dell'economia e nuovi posti di lavoro.

Amalia Ercoli Finzi, delegato nazionale Spazio per Horizon 2020.

"Noi riceviamo, a livello di Horizon 2020 un po' di più di quanto versiamo all'Unione europea per farne parte - ha spiegato - dovrebbe farci sentire soddisfatti ma non è così perché l'Italia potrebbe fare molto di più. Noi italiani siamo un coacervo di culture e in questo coacervo abbiamo salvato soprattutto la capacità inventiva; siamo capaci di avere idee nuove, tecnologicamente valide che possono essere sperimentate e questo potrebbe portarci ad avere un ritorno molto maggiore".

Tra gli argomenti trattati nella Space week: il programma Copernicus, di monitoraggio della Terra, le attività dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e di Telespazio/e-Geos e il Brokerage Event dedicato alle imprese del settore aerospaziale.