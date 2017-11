Victoria's Secret 2017: gli angeli conquistano la Cina

Shanghai (askanews) - È la sfilata più attesa e chiacchierata del momento. Gli "angeli" in tutto il loro splendore hanno conquistato la Cina, in occasione dell'edizione 2017 del Victoria's Secret fashion show a Shanghai.

Per la prima volta, le modelle hanno sfilato in lingerie nel potente paese comunista tra problemi burocratici e politici, la sfilata è stata un clamoroso successo tra un autentico tripudio colore, lustrini, trasparenze sexy, musica e divertimento.

La sfilata è stata aperta da Candice Swanepoel, poi è stata la volta di Bella Hadid, e tante altre super bellezze come Alessandra Ambrosio e Adriala Lima che hanno indossato push-up in pizzo, bustier, lingerie tempestata di diamanti, ali piumate per uno show mozzafiato.