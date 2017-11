Calcio, Di Francesco: Atletico aggressivo, Roma non si accontenti

Roma, (askanews) - "Devo dire che abbiamo affrontato alla grande il derby e sono convinto che i ragazzi prepareranno questa sfida al meglio, perché sappiamo che abbiamo davanti una squadra che in Europa ha fatto sempre bene, abbiamo un buon margine di vantaggio ma non ci dobbiamo accontentare e affrontare questa partita con grande determinazione per portare a casa un risultato positivo": lo ha affermato l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco nel corso della conferenza stampa prima del match di Champions league a Madrid tra Roma e Atletico Madrid. Ai giallorossi basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale.

"Ho visto le ultime gare dell'Atletico - ha aggiunto - ed è sempre stato molto aggressivo nei confronti degli avversari che ha affrontato, ancora di più lo sarà in questa gara, per quello mi aspetto un atletico aggressivo e noi dovremo essere bravi a rispondere colp su colpo, cercando di, quando possibile, stare nella loro metà campo, sapendo che questo è un campo molto difficile e una squadra molto forte. Ne siamo consapevoli, ma dobbiamo avere la grande umiltà di lavorare insieme e la consapevolezza che stiamo crescendo tanto".