Da X-Factor al live show di Intesa Sanpaolo: Camille Calbatera

Mestre (Venezia), (askanews) - Una folla di giovanissimi ha assistito all'esibizione di Camille Calbatera nella sede di Banca Intesa Sanpaolo a Mestre. Prosegue così "Diamo spazio alle passioni", la serie di appuntamenti musicali dal vivo che Intesa Sanpaolo, main sponsor per il secondo anno consecutivo di X Factor 2017, sta conducendo insieme ai concorrenti dopo ogni puntata, trasformando le proprie filiali in palcoscenici e offrendo ai musicisti l'opportunità di esprimere il proprio talento attraverso la musica.

E ha suscitato grande entusiasmo il live di Camille Calbatera, diciassettenne di origini filippine, che vive a Chiesina Uzzanese in provincia di Siena dall'età di sette anni. Pur avendo trascorso più della metà della sua vita in Italia, la giovanissima artista ha un forte senso di appartenenza alla sua comunità d'origine. Spinta dalla madre, studia pianoforte e canto lirico fin da piccola. Oggi contamina la lirica con incursioni pop e rap, ne è un esempio il suo inedito 'Worth it'.

Alfonso Tentori, direttore commerciale retail - direzione regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo, spiega l'iniziativa di Intesa Sanpaolo: "Questa tappa di Mestre ci consente di incontrare tantissimi giovani e ci dà modo di stare loro vicino, condividere i loro progetti, i loro pensieri, e soprattutto di valorizzare quelli che sono i loro talenti".

Intanto il viaggio di X Factor si arricchisce di un'altra tappa veneta. La prossima il 29 novembre sarà a Vicenza. Per Camille Calbatera, l'esperienza di X Factor è stata un bel banco di prova anche per vincere la sua innata timidezza e conquistare sicurezza sul palcoscenico.

"La mia esperienza a X Factor è stata bellissima e sono molto felice del percorso che ho fatto. Ora continuerà fuori da X Factor. Con X Factor ho migliorato il modo in cui affrontare le cose. Era un ambiente che non conoscevo però alla fine mi sono adeguata".