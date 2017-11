L'Aia, proteste fuori dal Tpi prima del verdetto di Mladic

L'Aia (askanews) - Manifestanti si sono radunati fuori dal Tribunale penale internazionale (Tpi) per l'ex Jugoslavia, all'Aia, per denunciare i crimini dell'ex capo militare dei serbi di Bosnia Ratko Mladic, presente in aula per assistere alla lettura del verdetto che concluderà il processo che lo vede accusato di genocidi e crimini di guerra per il massacro di

Srebrenica e il conflitto in Bosnia degli anni Novanta.