L'idolo millennial Beatrice Vendramin si racconta in un libro

Milano (askanews) - La bella e grintosa Beatrice Vendramin non ha ancora 18 anni ma è già una star. Idolo dei Millennials con oltre 700mila follower su Instagram, è stata Emma la protagonista della serie Disney Alex&Co e ora ha deciso di rendere pubblico il suo diario trasformandolo in un libro "I piedi per terra, la testa nel cielo".

"Ho voluto raccontare semplicemente quello che ho fatto fino adesso: i miei progetti, principalmente Alex&Co, quello che le ragazze che mi seguono non hanno mai saputo di me, anedotti sulla mia famiglia, insomma un diario. Ho voluto raccontare quello che provo io sul set, cosa penso dell'amicizia, dell'amore, i miei valori fondamentali nella mia vita"

Beatrice racconta come si può conciliare la scuola, la famiglia, l'amore, le amicizie con il lavoro, non senza difficoltà.

"Diciamo che è stato molto complicato all'inizio perchè ho iniziato la prima liceo in una scuola statale perdendo quattro mesi di fila, poi sono tornata e ho fatto le mie verifiche, ho recuperato tirandomi su le maniche cercando di dare sempre il meglio di me perchè tengo davvero tanto alla scuola".

Modella, attrice e cantante, ma si definisce una ragazza normale.

"Semplicemente come ho scritto nel titolo "I piedi per terra, la testa nel cielo" ringrazio i miei genitori perchè mi hanno fatto sempre sognare in grande e non mi hanno mai frenato ma mi hanno sempre sgridato come qualsiasi adolescente della mia età e mi hanno sempre incoraggiato".

Ha appena finito di girare "Non dirlo al mio capo 2", ma prenderà qualche mese di pausa per finire la scuola poi c'è da scommetterci che si sentirà ancora parlare di lei.